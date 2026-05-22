髙槌 七海 キャスター：ここからは、気象予報士の小野さんです。きょう22日は、弱い雨や霧雨が残った所がありましたね。小野 和久 気象予報士：この時間のテレビ金沢前は曇っていますが、風が心地よく、テレ金ちゃんも過ごしやすそうです。では、この先の天気のポイントを見ていきましょう。 小野：あす23日・土曜日は晴れますが、24日・日曜日は午前中、雨の降る時間があるでしょう。来週26日・火曜日からは、梅