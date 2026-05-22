【モデルプレス＝2026/05/22】東京理科大学卒のモデル・村上愛花が5月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのサラダを公開した。【写真】25歳理科大卒モデル「彩りが綺麗」手作りサラダ公開◆村上愛花、手作りサラダ公開村上は「美容サラダ〜〜」とコメント。ボウルに入ったきゅうり、トマト、枝豆、豚肉など様々な食材が和えられたサラダを公開した。◆村上愛花の投稿に反響この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗」「