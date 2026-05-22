今日5月22日(金曜日)は、沖縄は梅雨前線の影響で激しい雨の降る所があるでしょう。一方、西日本は次第に晴れ間が戻り、東日本も午後は天気が回復へ向かう見込みです。晴れる地域では気温が上がり、最高気温25℃以上の夏日となる所が多くなりそうです。沖縄は激しい雨沖縄本島や先島諸島を中心に梅雨空が続き、雷を伴った激しい雨の恐れがあります。道路冠水や落雷、突風に注意が必要です。外出時は最新の雨雲レーダーを確認し、短