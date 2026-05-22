今日5月22日(金曜日)は、沖縄は梅雨前線の影響で激しい雨の降る所があるでしょう。一方、西日本は次第に晴れ間が戻り、東日本も午後は天気が回復へ向かう見込みです。晴れる地域では気温が上がり、最高気温25℃以上の夏日となる所が多くなりそうです。

沖縄は激しい雨

沖縄本島や先島諸島を中心に梅雨空が続き、雷を伴った激しい雨の恐れがあります。道路冠水や落雷、突風に注意が必要です。外出時は最新の雨雲レーダーを確認し、短時間でも強い雨に備えてレインコートや防水の靴を用意しておくと安心です。

西日本は晴れ間戻る

九州や四国、山陽では次第に晴れ間が戻り、洗濯や布団干しにも良さそうです。ただ、朝のうちは路面が濡れて滑りやすい所もありますので、車の運転は注意が必要です。日差しが戻る昼間は気温が上がり、最高気温25℃以上の夏日や30℃くらいまで上がる所もあるでしょう。こまめな水分補給を心がけてください。

東日本は雨のち回復

関東甲信や東海、北陸、近畿北部では午前中を中心に雨が残り、昼頃から次第に天気が回復します。通勤通学の時間帯は雨具が必要ですが、帰宅時には雨が上がる所が多い見込みです。最高気温は前日より大幅に低く、平年より低い所が多いでしょう。お出かけの際は薄手の上着があると良さそうです。