チロルチョコより、「ちいかわ チロルチョコ缶」が6月22日（月）から全国で発売される。＞＞＞チョコから個包装、缶のデザインをチェック！（写真6点）『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広