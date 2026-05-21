【ちいかわ】チョコも個包装もちいかわデザイン！ チロルチョコ缶が登場
チロルチョコより、「ちいかわ チロルチョコ缶」が6月22日（月）から全国で発売される。
＞＞＞チョコから個包装、缶のデザインをチェック！（写真6点）
『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定だ。
そんな『ちいかわ』デザインの第4弾が登場。
今回、ちいかわ柄のオリジナルモールド（チロルチョコの型）を開発。柄は全8種類。どの柄がでるかは開けるまでのお楽しみだ。
そしてチョコ自体だけでなく、外装（缶）や個装（パッケージ）も、ちいかわデザイン。
外装は、ちいかわデザインのスクエア型の缶で、全4種類。缶の蓋はエンボス加工することで、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガの顔がぷっくりとした立体感のある仕上がりとなっている。食べ終わった後もかわいく活用できそう。
そして個性豊かなちいかわたちが載った個包装は全20種類。こちらもランダム封入なので、どの柄が出るかはお楽しみだ。
またチョコのフレーバーは全2種類。ミルクのまろやかな甘みが特徴の「ホワイトビス」と、さわやかないちごの風味を楽しめる「いちごビス」。どちらもサクサク食感のビス入りで何個も食べやすい味に仕立てている。
おいしくてかわいい、食べた後も嬉しい「ちいかわ チロルチョコ缶」。手土産やプレゼントにもおすすめ。
（C）nagano
＞＞＞チョコから個包装、缶のデザインをチェック！（写真6点）
『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定だ。
今回、ちいかわ柄のオリジナルモールド（チロルチョコの型）を開発。柄は全8種類。どの柄がでるかは開けるまでのお楽しみだ。
そしてチョコ自体だけでなく、外装（缶）や個装（パッケージ）も、ちいかわデザイン。
外装は、ちいかわデザインのスクエア型の缶で、全4種類。缶の蓋はエンボス加工することで、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガの顔がぷっくりとした立体感のある仕上がりとなっている。食べ終わった後もかわいく活用できそう。
そして個性豊かなちいかわたちが載った個包装は全20種類。こちらもランダム封入なので、どの柄が出るかはお楽しみだ。
またチョコのフレーバーは全2種類。ミルクのまろやかな甘みが特徴の「ホワイトビス」と、さわやかないちごの風味を楽しめる「いちごビス」。どちらもサクサク食感のビス入りで何個も食べやすい味に仕立てている。
おいしくてかわいい、食べた後も嬉しい「ちいかわ チロルチョコ缶」。手土産やプレゼントにもおすすめ。
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