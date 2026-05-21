スキンケアブランド「est（エスト）」から、&TEAMのHARUAさんを起用したスペシャルキャンペーン第2弾がスタート♡2026年6月5日（金）発売の新“角栓崩壊ジェル洗顔”「エスト クラリファイイング ジェルウォッシュ MED」と、人気クレンジングをセットにした限定アイテムが登場します。HARUAさんのオリジナルクリアファイル付きという特別感たっぷりの内容で、毎日のスキンケア時間をさらに心ときめくものにし