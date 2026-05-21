YouTuberの歩乃華さんは5月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身のXを更新し、ダイエットに失敗したことを明かしました。【写真】歩乃華の現在の姿「劇的ビフォーアフター楽しみにしてます」歩乃華さんは「ダイエット失敗しました」とつづり、画像を1枚載せています。「やばい体重」と大きく書かれたYouTubeのサムネイル画像で、黒のタンクトップとショートパンツ姿でポーズを取る歩乃華さんの姿が写っています。おなかに肉があ