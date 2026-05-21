「これガチ？」女性YouTuber、ダイエット失敗を告白「歳をとるとはこういうことだろうな...」「十分かわいい」
「これガチ？」女性YouTuber、ダイエット失敗を告白「歳をとるとはこういうことだろうな...」「十分かわいい」
YouTuberの歩乃華さんは5月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身のXを更新し、ダイエットに失敗したことを明かしました。
【写真】歩乃華の現在の姿
「劇的ビフォーアフター楽しみにしてます」歩乃華さんは「ダイエット失敗しました」とつづり、画像を1枚載せています。「やばい体重」と大きく書かれたYouTubeのサムネイル画像で、黒のタンクトップとショートパンツ姿でポーズを取る歩乃華さんの姿が写っています。おなかに肉があることがうかがえます。
コメントでは、「歳をとるとはこういうことだろうな...」「劇的ビフォーアフター楽しみにしてます」「全然今のままで十分かわいいしむしろ痩せ意識高すぎて痩せる方よりは今のままをキープしてほしい」「これガチ？」などの声が寄せられました。
『【痩せれない女】32歳また太りました』同日公開したYouTube動画『【痩せれない女】32歳また太りました』では、3カ月前にダイエットを決意しそのときの体重が53キロであると明かし、現在は54.65キロだと赤裸々に語りました。歩乃華さんの身長は153センチです。動画ではほかにも、自身のコンプレックスや美容などについても話しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
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