スターバックス コーヒー ジャパン から、“とろける時間への逃避行”をテーマにした新作『バナナ アフォガート フラペチーノ®』が2026年5月27日（水）より登場♡とろけるようなバナナの甘さと、香ばしいエスプレッソの余韻を重ねた、大人のデザート感覚で楽しめる一杯です。仕事や家事の合間に、ほんの少し現実を忘れてリラックスしたい時にぴったりな、初夏限定フラペチ