トレンド感たっぷりのカラコンブランド「a-eye」から、新イメージモデルにiznaのバン・ジミン さんを起用した新ビジュアルが公開♡さらに、話題の“回らない水光カラコン”「Toffee Pink（トフィーピンク）」と、ブランド初の“ラメ入りカラコン”「Kira Mocha Beige（キラモカベージュ）」が2026年5月20日（水）より発売されます。可愛さだけでなく、つけごこちにもこだわった最旬レンズを詳しくご紹介し