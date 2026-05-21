カップケーキとビスケットの店「フェアリーケーキフェア」が、陶芸家 増田 光さんとコラボレーションした夏フェア『くまちゃんの、すこし長い旅のはじまり』を2026年6月2日（火）より開催♡大きなリュックを背負った“くまちゃん”をモチーフに、ビスケット缶やポーチ、紅茶、限定陶器など、見ても食べても癒されるアイテムが揃います。ゆったり流れる時間を楽しみたくなる、心あたたま