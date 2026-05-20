19日のツインズ戦に先発…雨天中断の影響で5回途中で降板【MLB】ツインズ 6ー3 アストロズ（日本時間19日・ミネソタ）アストロズの今井達也投手は18日（日本時間19日）、本拠地でのツインズ戦に先発し、4回2/3を投げて5安打3失点だった。雨天中断の影響で降板となったが、切れ味鋭い“魔球”に日米が騒然としている。「ピッチング・ニンジャ」の愛称で知られる米投球分析家ロブ・フリードマン氏が「タツヤ・イマイの逆スライダー