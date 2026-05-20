19日のツインズ戦に先発…雨天中断の影響で5回途中で降板

【MLB】ツインズ 6ー3 アストロズ（日本時間19日・ミネソタ）

アストロズの今井達也投手は18日（日本時間19日）、本拠地でのツインズ戦に先発し、4回2/3を投げて5安打3失点だった。雨天中断の影響で降板となったが、切れ味鋭い“魔球”に日米が騒然としている。

「ピッチング・ニンジャ」の愛称で知られる米投球分析家ロブ・フリードマン氏が「タツヤ・イマイの逆スライダー」とコメントをつけて投稿。今井が空振り三振奪う様子を伝えている。

右投げの今井はスライダーの握りで左打者へ投球。通常であれば内角に食い込んでくるような軌道となるはずだが、今井のそれは“逆スラ”となり、左打者から逃げるシュートのような変化を見せる。

アストロズ放送局「Space City Home Network」の実況映像が添付されており、実況のトッド・カラス氏が「空振り。これがあの（リバース）スライダーです」と伝えると、解説のジェフ・ブラム氏は「スローモーションで見てみると、手元を離れた瞬間は、あのドットが見えることで、打者にはスライダーだと分かります。しかし、実際のボールの変化が、そのスピンから予想されるものとは一致しないのです」と予測不能すぎると強調した。

映像が公開されると日本のファンからは「これだよこれ！」「スライダーと同じ握りなのにシュートしていく」「あの軌道ほんと打者からしたら意味分からんだろ」「メジャーでも珍しい」「すごい！」「魔球やん」「逆に曲がる理屈はわからない」などの声が寄せられていた。（Full-Count編集部）