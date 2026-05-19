Mrs. GREEN APPLEの冠番組『テレビ×ミセス』（TBS系）が5月18日に放送され、ゲストとしてM!LKが出演。それぞれのメンバーが収録時のオフショットを自身のInstagramに公開している。 （関連：【画像】グリーンアップルカラー衣装でM!LKの一員になったMrs. GREEN APPLE） Mrs. GREEN APPLEはM!LKの「好きすぎて滅！」をコラボパフォーマンス。M!LKの衣装チームが番組のために特別に用意したグ