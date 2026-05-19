◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（１９日・京セラドーム大阪）報知新聞社後援「オリックス・バファローズ後援シリーズ」の優秀選手に西川龍馬外野手（３１）が選出され、１９日のソフトバンク戦（京セラＤ）前に表彰式が行われた。同シリーズは３月２７日から４月２９日までのオリックス主催試合が対象で、西川は期間中、全１４試合に出場して打率４割をマーク。４月９日のロッテ戦ではサヨナラ打を放つなどチームの勝利