高市政権は憲法改正に動き始めているのか？ 5月19日「長野智子アップデート（文化放送）」では、日刊ゲンダイ第一編集局長の小塚かおるがこの問題について語った。 小塚「他の法案は過半数でいいんですけど、憲法改正するには参議院と衆議院の両院で、それぞれ国会議員の3分の2の賛成がないとできない。今、衆議院は自民党だけで3分の2ありますよね。一緒に連立組んでる日本維新の会も憲法改正をやりたいっ