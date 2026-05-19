《長い方が絶対に良い！》《すごくかわいい》SNSでそんな声が多くあがっているのは、女優・剛力彩芽がInstagramで公開したロングヘアの近影だ。「剛力さんといえば、ショートカットがトレードマーク。2020年に立ち上げた個人事務所にも『ショートカット』と名づけるほど、自他ともに髪の短いイメージが定着しています。ここ最近は、2024年公開のNetflix『極悪女王』でクラッシュ・ギャルズのライオネス飛鳥役を演じて以降、あ