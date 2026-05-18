金融市場はいま、ニュースが現実になる前から、その確率に値札を付け始めている。利下げが実施されるか、景気後退に入るか、選挙結果がどうなるか。こうした不確実な材料を、売買可能な確率として示すのが「予測市場」である。かつては選挙やスポーツを対象にした周辺的なサービスと見られがちだったが、近年は位置付けが変わっている。 米大手予測市場プラットフォーム運営のKalshiは2026年5月に10億ド