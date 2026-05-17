宮下の三塁線を破りそうな痛烈な打球を坂本が好捕■巨人 1ー0 DeNA（17日・東京ドーム）巨人は17日、東京ドームで行われたDeNA戦に1-0で完封勝利を飾った。“スミ1”のヒリヒリする展開を救ったのは、大黒柱の坂本勇人内野手の美技だった。ファンも「マジで助かった」「スーパープレー！」と喝采を送っている。1点リードで迎えた6回だった。好投を続けていた竹丸は、先頭を四球で出すと、続く筒香にもヒットを浴びてピンチを作