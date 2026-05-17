昨季にFC東京から鹿島にレンタルバック。チームがJ１制覇を成し遂げたなか、荒木遼太郎は19試合に出場も、ゴールという目に見える結果を残せなかった。迎えたJ１百年構想リーグでも、得点を奪えずにいたが、５月17日の地域リーグラウンドEASTの第17節、敵地での千葉戦で５試合ぶりに先発すると、期待に応えた。勝利すればEASTの首位通過を決まる一戦で、43分に先制点をマークする。鈴木優磨が高い位置で奪ったボールが荒木の