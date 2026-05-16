春と夏の季節の変わり目は鳥がパートナーを探し、繁殖するシーズンだ。この頃になると、都市公園では望遠鏡や本格的な一眼レフカメラを手にしたバードウォッチャーを目にする。今ではますます多くの若者がその仲間入りをしている。新たな変化も生じている。あるソーシャルメディアの「バードウォッチング」関連トピックの閲覧数は9億1000万回に達し、900万件近くのメッセージがやり取りされている。このようにバードウォッチングは