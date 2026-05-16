Calvin KleinがグローバルアンバサダーであるJUNG KOOK／ジョングクと初めてコラボレーションアイテムを発表した。日本では5月20日(水)より発売される。2023年の春にカルバン・クライン（Calvin Klein）のグローバルブランドアンバサダーに就任したJUNG KOOK。昨年の秋、イースト・ヴィレッジで行われた同ブランドの2026年春夏コレクションショーに出席し世間を驚かせ、そして弊誌の撮影では最新コレクションを纏い日本、UK、韓国