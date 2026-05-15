小倉競輪場のF2ミッドナイト「前検日コメならウィンチケット杯」が最終日を迎える。橋本のこ（21＝愛知）が初日7着から巻き返した。2日目予選2。小泉夢菜との並走をしのぎ尾崎睦の後位を奪った。車間が空き、最後は3着に終わったが、橋本の潜在能力の高さをうかがわせた。「初日の7着が痛かった。きつかったけど頑張った。尾崎さんと車間が空いてしまったけど必死で追った」。惜しくも次点で決勝進出はならなかったが収穫は