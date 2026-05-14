昨年、横浜アリーナ公演を皮切りに再始動し、5月14日（木）KT Zepp Yokohamaより全国対バンツアー「The Blow Your Mind TOUR 2026」をスタートさせたSuchmos（サチモス）が、来年2027年3月から全国4都市8公演を巡る新たなアリーナワンマンツアーを発表した。「Suchmos BAY SIDE TOUR 2027」と名付けられた本公演は、8年ぶりのアリーナツアー。宮城県 ゼビオアリーナ仙台、神奈川県 Kアリーナ横浜、福岡県 マリンメッセ福岡B館、兵