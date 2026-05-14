タレントの鈴木奈々さんは5月12日、自身のInstagramを更新。豪華メンバーとのプライベートショットを披露しました。【写真】鈴木奈々＆豪華メンバーの集合ショット「奈々ちゃん可愛い楽しそうですね」鈴木さんは「先月みんなで集まったよー」とつづり、3枚の写真を投稿。豪華メンバーが集まった食事会の様子を披露しています。1枚目の集合ショットには、俳優の平愛梨さん、タレントの武井壮さん、お笑いコンビ・たんぽぽの川村エ