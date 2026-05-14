「なかなかのメンツ」鈴木奈々、平愛梨ら豪華メンバーとのプライベートショット公開「みんな優しくて」
タレントの鈴木奈々さんは5月12日、自身のInstagramを更新。豪華メンバーとのプライベートショットを披露しました。
【写真】鈴木奈々＆豪華メンバーの集合ショット
ファンからは、「素でいられる友だちは良いよね」「なかなかのメンツですね。仲良しは大事だよ〜」「奈々ちゃん可愛い 楽しそうですね」など、さまざまな声が上がっています。
(文:中村 凪)
【写真】鈴木奈々＆豪華メンバーの集合ショット
「奈々ちゃん可愛い 楽しそうですね」鈴木さんは「先月みんなで集まったよー」とつづり、3枚の写真を投稿。豪華メンバーが集まった食事会の様子を披露しています。1枚目の集合ショットには、俳優の平愛梨さん、タレントの武井壮さん、お笑いコンビ・たんぽぽの川村エミコさん、はんにゃ.の川島章良さんらが写っています。「みんな優しくて居心地の良いメンバーです」と、仲間たちとの時間を振り返りました。
ゴルフウエアショットを披露自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している鈴木さん。11日の投稿では「今日はゴルフ場でお仕事でした」とつづり、ゴルフウエアショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)