ファミコン世代において「金色のカセット」と言えば、ゲーム大会の賞品や抽選プレゼントなどの非売品としてお馴染み。現在ではその多くがプレミア化し、高値で取引されていますが、老舗ゲームブランドのサンソフト（サン電子株式会社）が、まさかの物理的に高価な「純金製」のカセットをプレゼントするという驚きの施策を打ち出しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■世界にただ一つ24Kの「ROUTE16TU