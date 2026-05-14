ファミコン世代憧れの「金のカセット」がリアル純金化　サンソフトの記念企画が豪華すぎ

ファミコン世代において「金色のカセット」と言えば、ゲーム大会の賞品や抽選プレゼントなどの非売品としてお馴染み。

現在ではその多くがプレミア化し、高値で取引されていますが、老舗ゲームブランドのサンソフト（サン電子株式会社）が、まさかの物理的に高価な「純金製」のカセットをプレゼントするという驚きの施策を打ち出しました。

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■ 世界にただ一つ 24Kの「ROUTE16TURBO純金カセット」

本キャンペーンは、完全新作「ROUTE16R」および、歴代シリーズを収録した「ROUTE16 COLLECTION」の発表を記念して実施されるもの。A賞として抽選で1名にプレゼントされる「ROUTE16TURBO純金カセット」は、24Kで重量約4.1gという正真正銘の純金製です。

こちらは実物のカセットを模した観賞用のグッズとなっており、実物よりもサイズは小さく、ゲームを遊ぶことはできませんが、世界に一つだけの非常に価値の高いコレクターズアイテムとなっています。また、B賞として10名に「Amazonギフトコード4100円分」が当たります。

応募方法は、SUNSOFTの公式Xアカウント（@sunsoftgames）をフォローし、該当のキャンペーンポストをリポストするだけという手軽なものになっており、応募期間は5月14日から6月19日まで。当選者にはXのダイレクトメッセージにて通知されるため、受け取り許可の設定が必要となります。

■ 限定版コレクターズBOXには「実寸大の金カセット」が封入

キャンペーンの開催と合わせ、8月6日に発売される完全新作「ROUTE16R」と「ROUTE16 COLLECTION」に関する情報も公開されています。

同時発売となる限定版「ROUTE16 COLLECTION コレクターズBOX」には、特典として実寸大の「ROUTE16TURBO」金カセットが封入されます。なお、こちらのコレクターズBOXに封入される金カセットは純金製ではなく、ROMも入っていないためゲームとして遊ぶことはできませんが、往年のファンにとってはたまらないコレクターズアイテムとなっています。

すでに各店舗にてコレクターズBOXの予約受付が開始されています。純金カセットが当たるまたとないチャンスと合わせ、新作および歴代コレクションの展開にも大きな注目が集まります。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026051409.html