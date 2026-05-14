Image: Apple 本当ならありがてえ！頑張れAppleゥ！世界中のガジェットに影響を及ぼしているRAM高騰。その影響で今までにさまざまな機器や周辺機器たちが値上げを続けています。このままだと今秋登場する新型iPhoneもひどいことに…。なんてガクブルしていたのですが、思わず応援したくなるニュース（まだ噂レベルです）が聞こえてきました。iPhone 18 Proはそこまで価格高騰しないのでは？