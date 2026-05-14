串カツ田中ホールディングス（HD）は3月、社名を「ユニシアHD」に変更した。ユニシアは、「ひとつの」を意味するUNIと「海」を組み合わせた造語。多様な個性を持つブランドや人材を活用し、グローバル企業になる決意を表したという。カルビー「白黒ポテチ」に透ける石油ショックの深刻度…ナフサ不足が大手菓子メーカーを直撃同社は2002年にケージーグラッシーズとして創業し、京料理屋などを運営。08年に開店した「串カツ田中