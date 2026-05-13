友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は就活中のトラブルについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公の紫乃は就活真っ最中です。第1志望の会社の面接で、苦手な永田と会ってしまった紫乃。永田に嫌味を言われ、動揺していしまいます。果たして、このピンチを切り抜けられるのでしょうか……？原案：