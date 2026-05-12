泥の感触を存分に楽しみました。松本市では、小学生が田植えに挑戦しました。「やばい！」「気持ちいい～！」田んぼに入り、自分たちの手で苗を植えていきます。12日に田植えを体験したのは、松本市の山辺小学校の5年生80人です。食べ物の大切さや生産者への感謝の気持ちを感じてほしいと、地域の住民有志とJA松本ハイランドなどが毎年、山辺小学校でコメ作りを指導しています。「こういうふうに手を添えて、差し込む」小学