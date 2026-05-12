日本最大級のカルスト台地＝秋吉台の地下にまだ誰も見たことのない未知の水中世界が広がっています。その全容を解明するための本格調査が始まっています。5月9日から始まった秋吉台地下水系の本格調査。12日と13日の2日間、水中探検家の伊左治佳孝さんらが美祢市の「白水の池」から潜水調査にのぞみます。秋吉台の地下に広がる洞窟はその半分から3分の1は水没していると考えられていてこの調査は地下水系の全容解明を目指すもので