株式会社メカリンクは、冷却ユニットと送風システムを組み合わせたリュック型空冷ウェア「COOLER MASTER」を5月15日（金）に発売する。希望小売価格は税込2万1,780円。 外気を取り込んで風を送るファン付きウェアとは異なり、冷却ユニットで生成した冷気を循環させるポータブル冷却システム。気温が40℃近くに達する環境下では、従来のファン付きウェアでは冷却効果が限定的になる課題があったが、本製品は冷却ユニット