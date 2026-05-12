◇ナ・リーグドジャース3−9ジャイアンツ（2026年5月11日ロサンゼルス）ドジャースのアレックス・ベシア投手（30）が11日（日本時間12日）、本拠でのジャイアンツ戦に7回から3番手で登板。1死しか奪えず3失点で敗戦投手となり悔しさをにじませた。3−3の7回にマウンドへ上がると、先頭・ロドリゲスを空振り三振。ところが、次打者のイ・ジョンフから3連打を浴び満塁のピンチを招くとディバースに押し出し四球を与え勝ち