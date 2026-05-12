“免許不要”で公道OK！ 新型「4輪モデル」実車公開！2026年5月9日、東京ビッグサイト（東京国際展示場）で日本最大級のアウトドアとライフスタイルの祭典「FIELDSTYLE TOKYO 2026」が開催されました。その会場で、無骨なバギーのようなルックスでありながら、どこか愛嬌のある「小さな4輪車」が来場者の注目を集めていました。【画像】これが“16歳以上は免許なし”で公道OKな「“4輪”特定小型原付」です！（27枚）モビリ