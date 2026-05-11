日本テレビ系「おしゃれクリップ」が１０日、放送され、女優・宮澤エマ（３７）が出演。宮澤の両親も初めてテレビで共演する形でＶＴＲで登場した。宮澤の母方の祖父は元総理大臣の宮沢喜一氏。アメリカ人の父、クリストファー・ラフルアー氏は元外交官。母・啓子さんはジュエリー会社を経営。姉・沙羅さんもアメリカでアパレルブランドを経営していることが紹介された。宮澤自身は、幼少期にアメリカで暮らし、日本でインタ