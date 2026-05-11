シンガーソングライターのmiletが11日、公式サイトを更新。アーティストに対する待ち伏せや付きまとい、尾行などの行為が見られたとして注意喚起した。同サイトで「一部の方におきまして、以下のような行為が見受けられました」とし、「アーティストが安全に、そして心身共に健康に活動するためにも、ご理解とご協力をいただけますようお願いいたします」と呼びかけを行った。具体例として「路上、駅、空港など一般の方々や