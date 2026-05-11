矢野経済研究所は、国内のエステティックサロン市場を調査し、8エリア別や施術別の動向、参入企業動向、将来展望を明らかにした。その結果、2025年度のエステティックサロン市場規模は前年度比92.1％の2797億円の見込であることがわかった。脱毛サロン運営企業におけるトラブル拡大による負の影響が他市場にも波及している。2025年度のエステティックサロン国内市場規模は2797億円（事業者売上高ベース）、前年度比92.1％となる見