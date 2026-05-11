ブラックバーンの森下龍矢がW杯メンバー入りに意欲イングランド2部ブラックバーン・ローヴァーズに所属する日本代表MF森下龍矢が現地時間5月10日、クラブのインタビューで北中米W杯に臨む日本代表メンバー入りに向けて「もちろん入りたいです」と意欲を見せた。クラブのインタビュー動画内で森下は「もちろん（W杯に臨むメンバーに）入りたいです。でも正直に言って、こればかりは自分ではコントロールできません。いつだって