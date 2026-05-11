神奈川県は2026年5月8日、衛星データを用いた新たなビジネスモデルの創出を目指す県内企業などのプロジェクト募集を開始したと発表しました。神奈川県は、人工衛星の研究開発・製造・量産などに関わる拠点が県内に集積していることを強みとして、宇宙関連産業の振興に取り組んでいます。今回の「衛星データ利活用プロジェクト支援事業」もその一環で、衛星データを活用した新たな事業の創出や、県内における宇宙関連産業エコシステ