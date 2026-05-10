韓国No.1*ダーマコスメブランド「AESTURA（エストラ）」から、人気保湿クリーム「アトバリア365 クリーム」のPLAZA限定セットが登場♡2026年5月14日（木）より、全国のPLAZAにて順次販売されます。高保湿クリームの本品に加え、持ち運びに便利なミニサイズとフェイクレザーチャームが付属した特別仕様は、毎日のスキンケアをもっと楽しくしてくれるはず。乾燥やゆらぎが気になる季節にも