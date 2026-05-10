AESTURAのPLAZA限定セットが登場♡話題の保湿クリームを特別仕様で

韓国No.1*ダーマコスメブランド「AESTURA（エストラ）」から、人気保湿クリーム「アトバリア365 クリーム」のPLAZA限定セットが登場♡2026年5月14日（木）より、全国のPLAZAにて順次販売されます。高保湿クリームの本品に加え、持ち運びに便利なミニサイズとフェイクレザーチャームが付属した特別仕様は、毎日のスキンケアをもっと楽しくしてくれるはず。乾燥やゆらぎが気になる季節にも頼れる、注目の限定セットを詳しくご紹介します。

PLAZA限定の特別セットに注目

今回発売される「アトバリア365 クリーム チャームセット」は、PLAZAでしか手に入らない数量限定アイテムです。

セット内容は、「アトバリア365 クリーム」80mL現品に加え、持ち歩きに便利な10mLのミニサイズ、さらにオリジナルのフェイクレザーチャーム付き。価格は3,300円（税込）です。

フェイクレザーチャームは、ミニサイズのクリームがぴったり収まるデザイン。バッグやポーチに取り付けられるため、外出先や旅行先でも手軽に保湿ケアができます♪

発売日は2026年5月14日（木）。全国のPLAZAで順次販売予定ですが、一部取り扱いのない店舗もあるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

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話題の高保湿クリームの魅力

「アトバリア365 クリーム」は、韓国で7秒に1個売れている*¹と話題の高保湿クリーム。

最大の特長は、独自の「高密度セラミドカプセル*²」を1本に約100万個配合していること。肌のうるおいバリアをサポートし、乾燥や外的刺激によってゆらぎやすい肌を、すこやかな状態へ導いてくれます。

さらに、長時間うるおいが続くのも魅力。しっとり感がありながらベタつきにくく、季節を問わず使いやすいテクスチャーです。

無香料、無着色、パラベン無添加で、敏感肌テスト済み*³なのも嬉しいポイント。毎日のスキンケアに取り入れやすく、肌状態が不安定な時期にも心強い存在になってくれそう♡

使用方法は、スキンケアの最後にパール粒大を取り、顔全体へやさしくなじませるだけ。シンプルなお手入れで、うるおいに満ちた肌へ整えます。

*韓国OliveYoung/ダーマコスメカテゴリー2023年上半期累積販売額基準

*¹ 2024年1月販売量基準

*² セラミドNP、スフィンゴ脂質、ヒドロキシプロピルビスパルミタミドMEA、コレステロール、ステアリン酸、アラキン酸、オレイン酸、パルミチン酸(すべて保湿成分)

*³ すべての方に刺激、肌トラブル、アレルギーがおきないわけではありません。

持ち歩きたくなる保湿ケア♡

スキンケアアイテムとしての実力はもちろん、チャーム付きの可愛らしいデザインで気分まで上がる「アトバリア365 クリーム チャームセット」。毎日使うものだからこそ、機能性とときめきを両立したアイテムは嬉しいですよね♡

乾燥やゆらぎが気になる時期のお守りコスメとしてはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったり。PLAZA限定の特別セットで、いつでもどこでもうるおいケアを楽しんでみてはいかがでしょうか。