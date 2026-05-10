初優勝を飾った桐蔭中等ナイン＝相模原ギオン高校軟式野球の春季県大会（県高野連主催、神奈川新聞社など後援）は１０日、相模原ギオンベースボールパークで決勝が行われ、桐蔭中等が３連覇中だった三浦学苑を８−４で下し、初優勝を飾った。桐蔭中等は１−０の三回、主将・高田亮（３年）の３点適時三塁打で追加点を挙げた。三回途中から３番手で救援登板した中川澄晴（２年）が１失点で最後まで投げ抜いた。両校は関東大会