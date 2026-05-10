【山羊座】週間タロット占い《来週：2026年5月11日〜5月17日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月11日〜5月17日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月4日〜5月10日｜総合運＆恋愛運TOP３
『行動を新しくしていきましょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
未来に向けて進んでいるかよりも、いつも通りの行動を取っている方が気持ちは落ち着くようです。けれどそれでは同じ未来になるので、頑張って新しい動きを取りましょう。仕事や公の場では周囲の人達がこちらに言いたいことを言えない状態です。変わっていく姿勢を柔軟に見せましょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
一途さを伝えたり見せたりしていくのですが、相手には他の気になるポイントがありそうです。イメージが良いことより、相手が嫌がることをしていないかを常に考えていきましょう。シングルの方は、理想の恋愛スタイルを持っている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がなるべくこちらが嫌がることを見せないようにします。
｜時期｜
5月12日 責任感がアップする ／ 5月13日 仲間が減る
｜ラッキーアイテム｜
映画館
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞