◇女子ゴルフツアーワールド・サロンパス・カップ最終日（2026年5月10日茨城県茨城GC西C＝6718ヤード、パー72）首位と1打差の2位から出た河本結（27＝RICOH）が1イーグル、4バーディー、4ボギーの70で回り、通算1オーバーで逆転優勝。ツアー通算5勝目を挙げ、メジャー初制覇を果たした。弟のプロゴルファー河本力も歓喜の瞬間に立ち会い、優勝が決まった直後、18番グリーンで抱き合った。母・美由紀さんとともに応援