友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はバイト先のお局について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は大学4年生で、そろそろ今のバイトを辞めることになっています。バイト先のお局・江崎さんは、なぜかいつも主人公に厳しいです。ある日主人公がバイト仲間と話していると、江崎さんが会話に入ってき