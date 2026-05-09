4月28日の財政制度等審議会において、財務省は健康保険の被扶養者制度の見直しを提案した。核家族化や共働き世帯の増加を背景に、社会保険制度の「個人単位化」が求められる中、公的年金制度と同様に見直しの時期を迎えているという主張だ。【映像】「何もかも女性が背負う社会は避けたい」被扶養者Aさん少子高齢化が進み、共働き世帯が一般化した現代において、昭和のモデルに基づいた社会保障制度はどうあるべきなのか。専門