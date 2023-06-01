松村北斗主演・日本テレビ系7月期土曜ドラマ（毎週土曜よる9:00〜9:54放送）『告白−25年目の秘密−』にて、岡崎紗絵がヒロイン・野瀬麻里子役に決定！本作は、愛と執着の狭間を描く、25年にわたるラブサスペンス。主人公・雪村爽太（松村北斗）は、幼い頃に出会った麻里子に25年間片想いを続けてきた。その感情は「純愛」なのか、それとも執着という名の「狂気」なのか。その裏側には、25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱